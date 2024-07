Herzstillstand kann alle treffen, jede Sekunde zählt.

Geschlecht und Alter sind nicht die einzigen Faktoren. Stell Dir vor, es trifft nicht Dich, sondern Du siehst in einem Park eine Frau stürzen. Du eilst zu ihr, sie ist reglos und Du spürst keinen Puls. Du wählst den Notruf. Am Telefon wirst Du in einer standardisierten Abfrage nach Adresse, Situation und Zustand der Betroffenen gefragt. Während ihr sprecht, generiert eine Software in der Leitstelle das passende Einsatzstichwort und schickt es an die nächstmöglichen Ersthelfer, Sanitäter und Ärzte. Allen ist klar, jede Sekunde zählt. Dir wird am Telefon erklärt, wie Du die Frau wiederbelebst, bis der Rettungswagen eintrifft.



So sollte ein moderner Notruf ablaufen. Ein gemeinsamer, wissenschaftlich fundierter Standard für ganz Deutschland. Die Daten des SWR Data Lab zeigen: Die Realität sieht anders aus. Die 232 Leitstellen in Deutschland arbeiten sehr unterschiedlich und sind oft schlecht vernetzt.